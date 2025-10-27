Ричмонд
Концерты российского певца Akmal" отменили в Казахстане

Концерты российского музыканта Акмаля Ходжаниязова, известного под псевдонимом Akmal', отменили в казахстанских городах Павлодаре и Усть-Каменогорске по независящим от него и организаторов причинам. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщила организатор концертов Ольга Горбикова, которая возглавляет концертное агентство.

— С очень большим сожалением сообщаем об отмене концертов Akmal" в Павлодаре и Усть-Каменогорске. Концерты отменены по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам. Приносим со своей стороны извинения, — написала Горбикова в социальной сети.

Она не назвала причину отмены выступлений артиста.

В тот же день Ходжаниязов отказался от подарка в сине-желтом пакете, который ему вручили поклонники на концерте в Казахстане. Он вытащил бутылку с алкоголем из пакета и посоветовал сжечь его, отметив, что ему не нравятся эти цвета. Впоследствии жители страны раскритиковали исполнителя, увидев сходство упомянутых им сине-желтых цветов с национальным флагом. В ответ на критику музыкант заявил, что уважает страну и ее культуру.