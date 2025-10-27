Ричмонд
Небритым американским военным запретят участвовать в учениях в Южной Корее

Ранее шеф Пентагона Хегсет отменил «освобождение от бритья» для военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Американских военнослужащих, имеющих «освобождение от бритья», не допустят к участию в совместных учениях на базе Кэмп-Хамфрис в Южной Корее во время визита туда министра обороны Соединённых Штатов Пита Хегсета. Об этом сообщил корреспондент издания Defense One в социальной сети X*, опубликовав скриншот служебного письма.

«Хегсет на этой неделе посетит Южную Корею. Согласно электронному письму, подлинность которого подтверждена, с просьбой о предоставлении пилотов для участия в совместных учениях в Кэмп-Хамфрис, указано, что военные с “освобождением от бритья” не будут допущены к участию», — проинформировал журналист.

«Освобождение от бритья» — это разрешение для военнослужащих США не бриться по медицинским показаниям, например, из-за кожных раздражений. Однако в сентябре Хегсет отменил такие исключения, издав приказ, обязывающий всех военнослужащих иметь чисто выбритое лицо. Те, кто ранее пользовался освобождением, должны устранить медицинские проблемы и вернуться к соблюдению стандартов внешнего вида.

Ранее издание Daily Mail писало, что шеф Пентагона Хегсет мог использовать ботокс для улучшения внешности.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.