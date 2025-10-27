Ричмонд
Сийярто: Переговоры о членстве Украины в ЕС не состоятся при Орбане

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в ЕС несет угрозу для всей Европы.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз не состоятся при нынешнем правительстве Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, вступление Украины в ЕС не начнется», — заявил он во время выступления в венгерском парламенте.

По словам Сийярто, вступление Украины в ЕС несет угрозу для стран Европы, потому что чревато началом боевых действий и потерей денег европейцев.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана, что членство Украины в Евросоюзе станет для республики путем к обнищанию.

