Росгвардия сообщила о задержании более 370 мигрантов в одном из хостелов Москвы

Ранее в Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку. Испытание удалось пройти почти 87% мигрантов. При этом более трети участников не справились с экзаменом с первой попытки. Всего тестирование проходили 275 тысяч человек.