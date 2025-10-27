Росгвардия сообщила о задержании более 370 мигрантов в одном из хостелов Москвы

Видео © Telegram / Росгвардия. Москва.
Операция проводилась при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления по Москве совместно с Военным следственным управлением Следственного комитета России. Все задержанные были переданы в органы внутренних дел для оформления документов о нарушении миграционного законодательства.
«Было задержано более 370 мигрантов и переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа», — говорится в сообщении Росгвардии.
Ранее в Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку. Испытание удалось пройти почти 87% мигрантов. При этом более трети участников не справились с экзаменом с первой попытки. Всего тестирование проходили 275 тысяч человек.
