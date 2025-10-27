Экс-министр энергетики Украины Буславец назвала отключения света рутиной

Экс-глава украинского Минэнерго Ольга Буславец выступила с заявлением, что отключения электроэнергии стали рутинной реальностью на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Аварийные и стабилизационные отключения потребителей электроэнергии становятся рутинной реальностью… Из-за повреждений в Киеве и большинстве регионов отключают 2−3 очереди населения одновременно. Пока только днем», — сказала Буславец.
По словам бывшего министра энергетики Украины, ситуация при повторных повреждениях станет еще хуже, особенно в периоды утренних и вечерних часов максимального потребления электроэнергии.
Напомним, ранее стало известно, что украинцы начали массово выезжать из Киева из-за частого отключения электроэнергии и отсутствия тепла в квартирах.