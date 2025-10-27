Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями

С 1 сентября в Японии действуют поправки к закону об охране и управлении дикой природой, допускающие использование охотничьих ружей в городах при появлении медведей в жилых районах по усмотрению местных администраций. До этого использование охотничьего оружия в городских районах с плотной жилой застройкой было запрещено: в случае появления медведей в городе сообщали в полицию, а применение оружия против животного не могло быть санкционировано местными властями. Однако на фоне участившихся случаев нападения животных на людей в действующий закон были внесены поправки.