Адвокат Киркорова заявил, что причина крупного иска к певцу пока не известна

— У меня такое впечатление складывается, что есть знаменитый артист, величайшая фигура в нашей музыкальной истории, и все как маленькие акулки хотят что-то от него поотрывать. Не оторвут, потому что я приду и буду разбираться с каждым делом. Это просто какой-то кошмар. За этот год кучу исков подали. Желаю удачи нашим оппонентам, встретимся в суде, — приводит его слова News.ru.