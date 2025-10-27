Адвокат Киркорова заявил, что причина крупного иска к певцу пока не известна

Причина нового крупного иска против певца Филиппа Киркорова пока остается неизвестной. Об этом сообщил его адвокат Роман Кузьмин.
Юрист отметил, что истец — компания «Культурная служба» — не выходит на связь, поэтому готовится ответное ходатайство для выяснения обстоятельств дела и источника заявленной суммы свыше семи миллионов рублей.
Кузьмин отметил, что, несмотря на существующие договорные отношения с компанией, указанные суммы не соответствуют реальным обязательствам. Истец избегает контактов, и дело еще не принято к производству. В ближайшее время будет подано ходатайство о доступе к материалам для выяснения оснований иска.
Адвокат охарактеризовал певца как очень дисциплинированного человека с безупречной финансовой репутацией, подчеркнув намерение тщательно разобраться с каждым судебным иском, касающимся артиста. При этом юрист выразил мнение, что известность музыканта приводит к недобросовестным попыткам извлечь выгоду.
— У меня такое впечатление складывается, что есть знаменитый артист, величайшая фигура в нашей музыкальной истории, и все как маленькие акулки хотят что-то от него поотрывать. Не оторвут, потому что я приду и буду разбираться с каждым делом. Это просто какой-то кошмар. За этот год кучу исков подали. Желаю удачи нашим оппонентам, встретимся в суде, — приводит его слова News.ru.
Утром, 27 октября, стало известно, что компания по организации билетных касс подала против певца Филиппа Киркорова иск более чем на 7,6 миллиона рублей.
Причем это не единственное судебное разбирательство, в котором сейчас участвует поп-король. Буквально в тот же день стало известно, что Таганский районный суд столицы 18 ноября рассмотрит по существу иск акционерного общества «Социум Трейд» к Киркорову. Суть претензии состоит в задолженности по кредиту, которая имеется у певца. Также он судится с каменщиком из Санкт-Петербурга Георгием Барановским. Одна из экспертиз в ходе разбирательств недавно обернулась скандалом.