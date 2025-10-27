Три миллиона вызовов приняла служба 112 в Ростовской области с начала года

С начала года операторы-112 приняли три миллиона вызовов в Ростовской области. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил заместитель губернатора Донского региона Сергей Бодряков.
Жители Дона звонят на единый номер спасения для вызова скорой помощи, полиции, пожарных, службы газа или спасателей. Также поступают сообщения о жилищно-коммунальных авариях.
— С начала года более миллиона обращений потребовали вмешательства экстренных служб. Чаще всего жители Ростова и области просили вызвать скорую помощь — 39% звонков. В 37% случаев требовалось соединение с аварийной службой ЖКХ. Также поступали вызовы к полиции, пожарным, спасателям, сотрудникам газовой службы и ЕДДС, — пояснил Сергей Бодряков.
В сентябре этого года Служба-112 отметила девять лет с начала работы. С 1 сентября 2016 года в областную автоматизированную систему-112 поступило более 32 миллионов вызовов. Ежегодно обрабатывается около четырех миллионов вызовов.
Больше всего вызовов традиционно поступают из Ростова-на-Дону, Таганрога, Аксайского и Неклиновского районов. Активны также жители Новочеркасска и Шахт.
В обеспечении работы Системы-112 задействованы свыше тысячи специалистов. Среди них операторы, психологи и аналитики.
Вызовы в Службу-112 поступают также посредством СМС-сообщений и оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС». С 2018 года Система-112 стала частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Единая интеграционная платформа объединила внешние мониторинговые системы безопасности 55 муниципальных образований региона. Это позволяет не только оперативно реагировать на ЧС, но и предупреждать их последствия.
