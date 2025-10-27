Телефонные мошенники начали обманывать школьников, представляясь учителями

«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что настоящие учителя никогда не станут запрашивать подобные сведения. Родителей призывают объяснить детям опасность передачи подобной информации сторонним лицам. При получении подозрительного звонка несовершеннолетним рекомендовали сразу завершить разговор и сообщить о нём родителям или другим взрослым.
Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.
