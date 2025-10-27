Телефонные мошенники начали обманывать школьников, представляясь учителями

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.