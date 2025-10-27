Слава презентовала клип в наряде за 10 миллионов

Певица Слава собрала журналистов в центре Москвы, чтобы представить свой новый клип на песню «В сердце бьет молния». Помимо новой песни Слава продемонстрировала и новый наряд. Звезда вышла в обтягивающем боди голубого цвета со стразами и массивными дорогими украшениями, которые переливались разными цветами. Как призналась певица, этот эксклюзивный комплект ей сшили модельеры, которые работают с голливудскими звездами, поэтому стоимость костюма оценивается в несколько миллионов. По совокупности цена концертного наряда — больше 10 миллионов. Надо сказать, костюм на выступлении действительно смотрелся эффектно и подчеркивал формы певицы. Смотрите видео.