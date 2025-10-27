Ричмонд
В Перми снесут незаконную кофейню

Администрация Дзержинского района Перми распорядилась снести кофейню Brauni на улице Костычева, 36а. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. Демонтаж конструкции начнется 28 октября.

