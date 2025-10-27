Ричмонд
Карл III открыл в Великобритании мемориал в честь ЛГБТ*-военных

Король Великобритании Карл III открыл в стране мемориал в честь ЛГБТ-военнослужащих* после многолетней кампании против запрета на однополые отношения в вооруженных силах страны. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил портал USNews.

Во время первого официального мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества* монарх посетил скульптуру под названием «Открытое письмо» в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире.

Памятник посвящен представителям ЛГБТ-сообщества*, которые сейчас служат в армии, а также тем, кто служил в британских войсках в то время, когда приверженность ЛГБТ* была незаконна, передает портал.

7 июня военный блогер Борис Рожин сообщил, что в Киеве сторонники ЛГБТ* установили мемориал погибшим украинским военным, которые тоже были ЛГБТ-активистами*. По словам блогера, участники акции поставили на памятник портреты и украсили его лентами «всех цветов радуги». При этом на некоторых портретах не указаны фамилии военнослужащих, а их лица скрыты.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено на территории России.

