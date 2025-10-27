Ученые выяснили, как брак влияет на здоровье и самочувствие мужчин и женщин

Женатые мужчины стареют медленнее и лучше себя чувствуют. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.
Подобная тенденция наблюдается уже давно и не первый раз доказывается с научной точки зрения. К примеру, установлен факт, что женатые в среднем реже употребляют алкоголь и табак, придерживаются более здорового питания и внимательнее относятся к своему здоровью благодаря поддержке своих жен. Это также снижает риск развития хронических заболеваний. Согласно исследованию, вероятность инсульта у женатых мужчин на 30 процентов ниже, чем у одиноких.
Ситуация незамужних женщин сложнее. Ученые не нашли убедительных доказательств того, что брак приносит им аналогичные преимущества. А вот расставания и утраты тяжело переживаются как мужчинами, так и женщинами, вызывая эмоциональные и физические последствия, пишет «Москва 24».
Еще одно такое исследование провели ученые из Мичиганского университета и Университета менеджмента Сингапура. Анализ данных почти пяти тысяч взрослых из США и Японии выявил, что одиночки чаще сообщают о плохом самочувствии и низком уровне удовлетворенности жизнью.
