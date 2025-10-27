Ученые выяснили, как брак влияет на здоровье и самочувствие мужчин и женщин

Подобная тенденция наблюдается уже давно и не первый раз доказывается с научной точки зрения. К примеру, установлен факт, что женатые в среднем реже употребляют алкоголь и табак, придерживаются более здорового питания и внимательнее относятся к своему здоровью благодаря поддержке своих жен. Это также снижает риск развития хронических заболеваний. Согласно исследованию, вероятность инсульта у женатых мужчин на 30 процентов ниже, чем у одиноких.