Стармер обсудил с Трампом способы давления на Китай из-за закупок нефти РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсудил с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом способы давления на Китай из-за закупок российской нефти. Об этом британский политик сообщил в интервью агентству Bloomberg.
«Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным», — отметил Стармер.
Премьер-министр подчеркнул, что его разговор с Трампом состоялся в преддверии встречи главы США с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна пройти в четверг, 30 октября.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп не подтвердил планы о введении администрацией США дополнительных пошлин в отношении Китая из-за закупок нефти у России.