Прокуратура заявила, что экс-глава ЮГК Струков вывел за границу 163 млрд рублей

Ранее суд в Подмосковье постановил, что экс-владельцы аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган должны возместить государству долг по налогам и другим обязательствам на сумму примерно 3 миллиарда рублей. Напомним, в январе текущего года Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.