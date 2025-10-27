Ричмонд
ГП обвинила экс-главу «Южуралзолота» Струкова в выводе за рубеж ₽163 млрд

Помимо Струкова, в иске значатся девять ответчиков.

Источник: Аргументы и факты

Генеральная прокуратура РФ обвинила бывшего владельца золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова в выводе за рубеж свыше 160 млрд рублей выручки от деятельности его российских предприятий.

Так, в новом иске ГП к Струкову говорится, что на 163 млрд рублей он приобрел в Черногории, Сербии, Швейцарии и Турции недвижимость, яхты, предметы роскоши. Кроме того, на эти средства строились гостиничные комплексы.

Предварительное слушание по новому иску состоится 5 ноября в Пластском городском суде Челябинской области. Помимо Струкова, в иске значатся девять ответчиков, в том числе его экс-супруга, дочери, внучка и другие фигуранты.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства капитала Управляющей компании ЮГК.