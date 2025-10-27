«Что произошло, убил?»: свердловчанин, сбивший насмерть девочек, пришел в себя. Видео

В Ревде (Свердловская область) 37-летний Михаил С., который, предположительно, сбил троих девочек (две погибли), пришел в сознание. Мужчина пытается вспомнить аварию, сказал URA.RU местный житель.
Читать далее.
В Ревде (Свердловская область) 37-летний Михаил С., который, предположительно, сбил троих девочек (две погибли), пришел в сознание. Мужчина пытается вспомнить аварию, сказал URA.RU местный житель.
В Ревде (Свердловская область) 37-летний Михаил С., который, предположительно, сбил троих девочек (две погибли), пришел в сознание. Мужчина пытается вспомнить аварию, сказал URA.RU местный житель.
Читать далее.