«Что произошло, убил?»: свердловчанин, сбивший насмерть девочек, пришел в себя. Видео

В Ревде (Свердловская область) 37-летний Михаил С., который, предположительно, сбил троих девочек (две погибли), пришел в сознание. Мужчина пытается вспомнить аварию, сказал URA.RU местный житель.

