Минобороны: бойцы ВСУ прочли листовки от ВС России и сдались

Бойцы Вооруженных сил Украины сдались в плен, прочитав сброшенные листовки от Вооруженных сил России. Это произошло в населенном пункте Тихое в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

