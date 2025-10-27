В Британии объявили войну бекону: многовековые традиции годами убивали англичан

Эллиотт объяснил, что в этих мясных продуктах есть вещества, которые могут вызвать рак. Эти вещества называются нитритами. Они добавляют в мясо, чтобы оно выглядело розовым и дольше хранилось. Из-за нитритов в мясе образуются другие вредные вещества, которые называются нитрозаминами. В 2015 году учёные выяснили, что если есть 50 граммов обработанного мяса каждый день, то риск заболеть раком кишечника становится на 18% выше.