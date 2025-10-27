В Британии объявили войну бекону: многовековые традиции годами убивали англичан

В Великобритании предложили запретить бекон и ветчину — традиционные дополнения к классическим британским завтракам — потому что они могут вызывать рак. С такой идеей выступил Институт глобальной продовольственной безопасности при Университете Квинс. Он обратился к британскому министру здравоохранения.
Профессор Крис Эллиотт, который руководит этим институтом, сказал, что ещё десять лет назад доказали, что бекон и ветчина вредны. Но с тех пор ничего не сделали, чтобы уменьшить их потребление.
«Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — считает профессор.
Эллиотт объяснил, что в этих мясных продуктах есть вещества, которые могут вызвать рак. Эти вещества называются нитритами. Они добавляют в мясо, чтобы оно выглядело розовым и дольше хранилось. Из-за нитритов в мясе образуются другие вредные вещества, которые называются нитрозаминами. В 2015 году учёные выяснили, что если есть 50 граммов обработанного мяса каждый день, то риск заболеть раком кишечника становится на 18% выше.
