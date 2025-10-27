NYP: Молния ударила двух туристов на пике Хамфрис в США

Молния ударила двух туристов, когда те забрались на пик Хамфрис в Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The New York Post.
21 октября незнакомые друг с другом мужчины, один из которых был из Канады, находились на пике Хамфрис в штате Аризона. Они решили сделать памятные фотографии во время надвигающейся грозы, но в один момент их поразила молния.
Пострадавшие остались в сознании и сами вызвали службу спасения. Из-за плохих погодных условий спасатели не смогли использовать авиацию и отправились на внедорожниках по тропе. Один из туристов оказался парализован и был доставлен к машине на носилках. В дальнейшем их госпитализировали в местную больницу. По данным статистики, в Соединенных Штатах каждый год молния уносит жизни примерно 20 человек, говорится в материале.
Кроме того, именно Штатам принадлежат многие рекорды по силе и длине молний. В июле стало известно, что молния длиной 829 километров, которую зафиксировали в США в октябре 2017 года между американскими штатами Техас и Канзас, установила новый мировой рекорд. Для преодоления такого расстояния автомобилю потребовалось бы около девяти часов, а коммерческому самолету — по меньшей мере 1,5 часа.