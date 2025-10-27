NYP: Молния ударила двух туристов на пике Хамфрис в США

Пострадавшие остались в сознании и сами вызвали службу спасения. Из-за плохих погодных условий спасатели не смогли использовать авиацию и отправились на внедорожниках по тропе. Один из туристов оказался парализован и был доставлен к машине на носилках. В дальнейшем их госпитализировали в местную больницу. По данным статистики, в Соединенных Штатах каждый год молния уносит жизни примерно 20 человек, говорится в материале.