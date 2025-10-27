Буславец: Отключения света стали рутинной реальностью для жителей Украины

Частые отключения электричества стали новой рутинной реальностью для жителей украинских городов. Об этом заявила бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец.
«Аварийные и стабилизационные отключения потребителей электроэнергии становятся рутинной реальностью. в Киеве и большинстве регионов отключают 2−3 очереди населения одновременно. Пока только днем», — отметила она.
Буславец считает, что со временем ситуация может стать еще хуже в случае повторных повреждений объектов энергетической инфраструктуры Украины. Экс-министр также отметила, что на замену необходимого оборудования может уйти минимум полгода.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине в большинстве регионов были введены аварийные отключения электричества. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях страны.