Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буславец: Отключения света стали рутинной реальностью для жителей Украины

Экс-министр энергетики Украины заявила, что ситуация с аварийным отключением света в стране может стать хуже.

Источник: Комсомольская правда

Частые отключения электричества стали новой рутинной реальностью для жителей украинских городов. Об этом заявила бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец.

«Аварийные и стабилизационные отключения потребителей электроэнергии становятся рутинной реальностью. в Киеве и большинстве регионов отключают 2−3 очереди населения одновременно. Пока только днем», — отметила она.

Буславец считает, что со временем ситуация может стать еще хуже в случае повторных повреждений объектов энергетической инфраструктуры Украины. Экс-министр также отметила, что на замену необходимого оборудования может уйти минимум полгода.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине в большинстве регионов были введены аварийные отключения электричества. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях страны.