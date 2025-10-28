Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карелия и Ленобласть откроют новый турмаршрут вокруг Онежского озера

Власти Карелии, Ленинградской и Вологодской областей активно работают над созданием нового национального туристического маршрута «Онежский вояж».

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития Карелии Антона Фокина на заседании парламентского комитета Северо-Запада.

— Создание нового туристического маршрута — важная часть работы по развитию туристической инфраструктуры в регионе. «Онежский вояж» станет очередным национальным туристическим маршрутом в дополнение к уже существующим проектам, — рассказал Фокин. Проект «Онежский вояж» реализуется совместно с органами исполнительной власти Ленинградской и Вологодской областей.

Сейчас в регионе уже есть популярные туристические маршруты, такие как «Энергия Ладоги» и «Гран-тур “Вся Карелия”». Новый маршрут «Онежский вояж» будет проходить вокруг Онежского озера и предложит путешественникам новые впечатления и возможности для отдыха.