Карелия и Ленобласть откроют новый турмаршрут вокруг Онежского озера

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития Карелии Антона Фокина на заседании парламентского комитета Северо-Запада.
— Создание нового туристического маршрута — важная часть работы по развитию туристической инфраструктуры в регионе. «Онежский вояж» станет очередным национальным туристическим маршрутом в дополнение к уже существующим проектам, — рассказал Фокин. Проект «Онежский вояж» реализуется совместно с органами исполнительной власти Ленинградской и Вологодской областей.
Сейчас в регионе уже есть популярные туристические маршруты, такие как «Энергия Ладоги» и «Гран-тур “Вся Карелия”». Новый маршрут «Онежский вояж» будет проходить вокруг Онежского озера и предложит путешественникам новые впечатления и возможности для отдыха.