Карелия и Ленобласть откроют новый турмаршрут вокруг Онежского озера

Сейчас в регионе уже есть популярные туристические маршруты, такие как «Энергия Ладоги» и «Гран-тур “Вся Карелия”». Новый маршрут «Онежский вояж» будет проходить вокруг Онежского озера и предложит путешественникам новые впечатления и возможности для отдыха.