«Семень» и «Блохороши»: новое сообщение «Радиостанции судного дня» встревожило наблюдателей

Загадочная российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция судного дня», снова нарушила свое монотонное вещание, передав в эфир два новых таинственных сообщения. Об этом в понедельник сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.
По данным наблюдателей, в 12:54 по московскому времени в эфире прозвучало кодовое слово «семень», а уже в 14:20 станция передала еще одно — «блохороши».
Особый интерес вызвало первое сообщение. Отмечается, что кодовое слово «семень» прозвучало в эфире УВБ-76 впервые за всю историю наблюдений. Как правило, сообщения станции состоят из наборов цифр, букв и очень редких, порой странных слов, что и порождает вокруг нее множество теорий.
УВБ-76 была создана еще в 1970-х годах. Большую часть времени она передает в эфир короткий, монотонный жужжащий сигнал, за что и получила свое неофициальное прозвище «Жужжалка». Считается, что она является частью военной системы связи. Таинственности добавляет и официальная завеса секретности: ранее Роскомнадзор отказался раскрывать дату создания и регистрации станции, сославшись на то, что такие сведения предоставляются только госорганам.
