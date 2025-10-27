«Семень» и «Блохороши»: новое сообщение «Радиостанции судного дня» встревожило наблюдателей

УВБ-76 была создана еще в 1970-х годах. Большую часть времени она передает в эфир короткий, монотонный жужжащий сигнал, за что и получила свое неофициальное прозвище «Жужжалка». Считается, что она является частью военной системы связи. Таинственности добавляет и официальная завеса секретности: ранее Роскомнадзор отказался раскрывать дату создания и регистрации станции, сославшись на то, что такие сведения предоставляются только госорганам.