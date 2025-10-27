В Лейпциге 400 человек вышли на протест из-за рокера Тилля Линдеманна

В Германии большая толпа людей собралась у здания Лейпцигской оперы, чтобы выступить против участия и присутствия вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом рассказало немецкое издание Bild.
По данным СМИ, 400 человек собрались у здания оперы, где должен был присутствовать Тилль на традиционном оперном балу. Они вышли на красную дорожку и кричали «Позор!», обвиняя певца в сексуальных домогательствах и использовании власти в своих интересах. Полиция, присутствовавшая на мероприятии отрядом из 100 человек, не дала им пройти на бал.
По итогу, когда 62-летний рок-музыкант приехал, протестующих уже не было.
Уточняется, что Тилля пригласили на бал вместе с другими знаменитостями, всего участников было около 40 человек. А вот вице-премьер и министр социальных дел Саксонии, Петра Кеппинг, не пришла, чтобы «не создавать напряженность».
Ранее KP.RU сообщил, что еще в 2023 году прокуратура Берлина занималась массовыми обвинениями в изнасилованиях в адрес Линдеманна.