В Лейпциге 400 человек вышли на протест из-за рокера Тилля Линдеманна

По данным СМИ, 400 человек собрались у здания оперы, где должен был присутствовать Тилль на традиционном оперном балу. Они вышли на красную дорожку и кричали «Позор!», обвиняя певца в сексуальных домогательствах и использовании власти в своих интересах. Полиция, присутствовавшая на мероприятии отрядом из 100 человек, не дала им пройти на бал.