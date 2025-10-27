Ричмонд
Стармер заявил, что санкции Трампа против России повлияли на положение Украины

Санкции, которые президент США Дональд Трамп ввел против российского энергетического сектора, якобы поспособствовали улучшению перспектив Украины. Об этом в понедельник, 27 октября, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

— Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события, — высказался политик.

По словам журналистов, такое заявление главы британского правительства свидетельствует о том, что союзники Киева с осторожным оптимизмом смотрят на то, что ужесточение позиции Вашингтона якобы может «подорвать способность Кремля» продолжать боевые действия, передает Bloomberg.

22 октября Министерство финансов США объявило, что новые антироссийские санкции затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Их включили в список в связи с тем, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе российской экономики.

27 октября президент США Дональд Трамп допустил, что позднее введет дополнительные санкционные ограничения в отношении России, отметив, что со временем мир узнает о его решении.

