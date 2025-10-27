ИКИ РАН: Зафиксированный над Подмосковьем космический объект мог быть астероидом

Объект пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его наблюдали около 25 секунд, что необычно для астероида и характерно для космического мусора. Фрагментация, замеченная при разрушении, также типична для искусственных объектов.