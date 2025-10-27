ИКИ РАН: Зафиксированный над Подмосковьем космический объект мог быть астероидом

Утром в понедельник в Московской области разрушился объект, зафиксированный множеством камер. По предварительным оценкам, это был астероид, но его наблюдаемость и способ разрушения пока вызывают споры. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предполагает, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор, сообщает РИА Новости.
«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей. Такие скорости, если предварительные оценки верны, почти однозначно свидетельствуют о том, что это астероид», — заявили в лаборатории.
Объект пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его наблюдали около 25 секунд, что необычно для астероида и характерно для космического мусора. Фрагментация, замеченная при разрушении, также типична для искусственных объектов.
