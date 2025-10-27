Военным в России хотят бесплатно выдавать жилье, но есть условия: что известно

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уточнении порядка обеспечения жильем военнослужащих. Изменения касаются закона «О статусе военнослужащих» и направлены на устранение неопределенности в правовом регулировании этого вопроса.
Военнослужащие смогут (в случае принятия проекта) получить жилье или средства на его покупку однократно, за исключением случаев улучшения жилищных условий. Ранее полученное жилье или средства не будут основанием для отказа в признании нуждающимися.
Также уточняется порядок улучшения жилищных условий в период службы: основанием могут стать вступление в брак, рождение или усыновление детей. Эта мера направлена на укрепление семьи, улучшение демографии и повышение привлекательности военной службы.
Помимо прочего, предлагается установить единую учетную норму площади жилья для признания нуждающимися в размере 15 квадратных метров вместо текущей нормы, устанавливаемой местными органами.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госсовете предложили пересмотреть меры поддержки участников спецоперации по примеру ветеранов Великой Отечественной войны.