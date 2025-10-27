Роскосмос анонсировал выход российских космонавтов в открытый космос

Следующий выход в открытый космос в рамках российской программы с борта Международной космической станции (МКС) намечен на 28 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Согласно информации госкорпорации, в настоящее время на МКС завершаются финальные приготовления к работам вне станции.
— Космонавт Алексей Зубрицкий под контролем наземных специалистов проверяет и настраивает системы скафандра, — говорится в Telegram-канале корпорации.
В августе отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. Экипажем космического спутника стали 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы. Эта экспедиция поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты прошли штатно.
Незадолго до этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации Международной космической станции до 2028 года.