Роскосмос анонсировал выход российских космонавтов в открытый космос

В августе отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. Экипажем космического спутника стали 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы. Эта экспедиция поможет оценить безопасность такой орбиты для пилотируемых миссий. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты прошли штатно.