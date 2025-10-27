ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП с пострадавшей женщиной

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 37-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«7 августа текущего года около 11.15 водитель автомобиля Jac, двигаясь по улице Ленинградской, вблизи дома № 14 выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на 37-летнюю женщину, а затем на фасад здания», — рассказали в ГУВД.
Госавтоинспекция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией по происшествию, обратиться по телефонам: +375 (17)367−97−76 или 102.-0-