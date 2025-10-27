«Украина имеет право на атаки»: в Польше сделали абсурдное заявление об ударах по объектам РФ в Европе

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, что у России имеются доказательства причастности к подрыву «Северных потоков» Соединенных Штатов и Великобритании. При этом, по словам дипломата, их публикация будет зависеть от ситуации вокруг расследования диверсии на трубопроводе.