Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с новым скандальным заявлением — политик считает, что Украина якобы имеет право на совершение атак по российским объектам на территории Европы. Об этом сообщает издание Politico.
«Туск заявил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на [газопроводе] “Северный поток”, означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы», — говорится в материале статьи.
Известно, что несколько дней назад взрывы прогремели на территории нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии. Оба объекта занимались переработкой российской нефти, которая транспортировалась по трубопроводу «Дружба».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, что у России имеются доказательства причастности к подрыву «Северных потоков» Соединенных Штатов и Великобритании. При этом, по словам дипломата, их публикация будет зависеть от ситуации вокруг расследования диверсии на трубопроводе.
Захарова также напомнила, что российская сторона неоднократно предлагала другим государствам взаимодействие по расследованию инцидента на «Северных потоках». Однако ответа так и не было получено.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Российская Федерация будет жестко реагировать на любые попытки наносить удары вглубь территории страны. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину политик отметил слова президента России Владимира Путина, что ответы будут «ошеломляющими».
Как сообщали в пресс-службе Министерства обороны РФ, Вооруженные силы России в ночь на субботу, 25 октября, нанесли массированный групповой удар по объектам военной промышленности Украины в ответ на террористические атаки по российской гражданской инфраструктуре.
Целью операции военнослужащих ВС РФ было пресечение производства и ремонта военной техники Вооруженных сил Украины, которые используются киевским режимом на линии боевого соприкосновения.