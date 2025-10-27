Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатных квартирах для военных

В соответствии с инициативой, военнослужащие смогут получить жилье или средства на его приобретение и строительство один раз, за исключением случаев улучшения условий проживания. При этом ранее полученное жилье как член семьи другого военнослужащего не будет основанием для отказа в признании нуждающимся.