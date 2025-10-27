Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатных квартирах для военных

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который уточняет порядок обеспечения жильем военнослужащих. Документ, размещенный 27 октября в базе данных Думы, вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих».
Как указано в пояснительной записке к проекту, поправки разработаны в соответствии с постановлением Конституционного суда и направлены на устранение неопределенности в жилищных правах военных.
В соответствии с инициативой, военнослужащие смогут получить жилье или средства на его приобретение и строительство один раз, за исключением случаев улучшения условий проживания. При этом ранее полученное жилье как член семьи другого военнослужащего не будет основанием для отказа в признании нуждающимся.
— Предлагается уточнить порядок улучшения жилищных условий — например, при вступлении в брак, рождении или усыновлении детей. Эти меры направлены на укрепление института семьи и повышение привлекательности военной службы, — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, в документе предлагается установить единую норму учетной площади жилья — 15 квадратных метров на человека. В настоящее время этот показатель определяется местными органами самоуправления и может варьироваться в зависимости от региона. Единый подход, как отмечается в документе, обеспечит равные возможности для всех военнослужащих.
На прошлой неделе Государственная дума отклонила на пленарном заседании законопроект, который предлагал предоставить возможность участникам специальной военной операции их детям и супругам бесплатно учиться в российских университетах.