«Лукойл» намерен продать зарубежные активы из-за введенных санкций

В настоящее время «Лукойл» рассматривает заявки от потенциальных покупателей.

Источник: Аргументы и факты

Нефтяная компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных санкций, передает пресс-служба компании.

«ПАО “Лукойл” сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — следует из заявления компании.

Уточняется, что продажа активов проходит в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В настоящее время «Лукойл» рассматривает заявки от потенциальных покупателей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции США против нефтяных компаний не повлияют на Россию.

