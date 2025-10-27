«Лукойл» намерен продать зарубежные активы из-за введенных санкций

Нефтяная компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных санкций, передает пресс-служба компании.
«ПАО “Лукойл” сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — следует из заявления компании.
Уточняется, что продажа активов проходит в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В настоящее время «Лукойл» рассматривает заявки от потенциальных покупателей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции США против нефтяных компаний не повлияют на Россию.