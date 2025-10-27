Space: скорость Starlink не позволяет дронам ВСУ быстро передвигаться

Военные ВСУ недовольны качеством спутникового интернета Starlink, предоставляемого компанией SpaceX. Об этом сообщает издание Space.
По словам украинских военнослужащих, ограниченная пропускная способность и низкая скорость соединения снижают боевую эффективность армии. Starlink используется, в частности, для управления наземными дронами, которые задействованы в эвакуации раненых и доставке грузов.
Руководитель стартапа Huless Вадим Бурукин, разрабатывающего дроны для ВСУ, отметил, что на поле боя Starlink обеспечивает скорость не выше 10 Мбит/с.
«Если вы хотите, чтобы дрон передвигался быстро, вам нужна частота кадров не менее 30 кадров в секунду», — сказал он.
Однако из-за слабого сигнала добиться стабильной видеотрансляции не удаётся.
В результате большинство роботизированных платформ передвигаются со скоростью не более 10 км/ч, что делает их лёгкой мишенью для российских БПЛА.
Кроме того, связь часто прерывается из-за вибраций при движении по пересечённой местности, рельефа и погодных условий. Чтобы улучшить качество сигнала, ВСУ вынуждены запускать в небо беспилотники-ретрансляторы, усиливающие соединение.
Несмотря на эти трудности, представители украинской армии подчеркивают, что сеть Starlink остаётся незаменимым инструментом в условиях боевых действий.
Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» уничтожила 6 станций Starlink и 16 украинских пунктов БПЛА.