США эвакуировали тысячу человек с военной базы в Гуантанамо из-за урагана

В связи с надвигающимся ураганом «Мелисса», власти США организовали экстренную эвакуацию примерно тысячи человек с военно-морской базы, расположенной в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы. Информацию об этом распространило издание New York Times (NYT).
Согласно данным газеты, для вывоза приблизительно 1000 человек, включая сотрудников Министерства обороны, членов семей военнослужащих, а также работающих по контракту специалистов, постоянно проживающих на территории базы, были задействованы четыре специально заказанных чартерных рейса и военно-транспортный самолет C-17.
Эвакуированные граждане были временно размещены на военной базе, находящейся в штате Флорида, где им будет предоставлено жилье на срок около двух недель.
Ранее сообщалось о том, что ураган «Мелисса» достиг третьей категории по шкале классификации Саффира-Симпсона. Наибольшая скорость ветра в эпицентре урагана достигла 185 километров в час, и он перемещается в западном направлении, двигаясь со стороны Карибского моря со скоростью шесть километров в час.