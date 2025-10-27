США эвакуировали тысячу человек с военной базы в Гуантанамо из-за урагана

Ранее сообщалось о том, что ураган «Мелисса» достиг третьей категории по шкале классификации Саффира-Симпсона. Наибольшая скорость ветра в эпицентре урагана достигла 185 километров в час, и он перемещается в западном направлении, двигаясь со стороны Карибского моря со скоростью шесть километров в час.