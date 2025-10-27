Ричмонд
NHK: губернатор Акиты намерен попросить помощи для борьбы в медведями

В Японии за 2025 год зарегистрировали рекордное число нападений медведей на людей.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор японской префектуры Акита Кэнта Судзуки встретился с главой Минобороны Синдзиро Коидзуми и заявил о своем намерении запросить помощь для борьбы с дикими животными, передает NHK.

Как написал Кэнта Судзуки в соцсети, местные власти не смогут в одиночку справиться с нападениями медведей. Он добавил, что планирует обратиться с запросом о помощи в Минобороны после формирования нового кабинета министров.

«Для этого губернатор Судзуки посетил министерство обороны и провел встречу с министром Коидзуми, в ходе которой сообщил ему о намерении запросить помощь сил самообороны», — сказано в публикации.

Генеральный секретарь правительства Минору Кихара заявил, что Минобороны всестороннее рассмотрит этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Японии за 2025 год зарегистрировали рекордное число нападений медведей на людей. Более 100 человек получили ранения, есть погибшие.