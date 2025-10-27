Бублик объяснил отказ от рукопожатия с Попыриным нарушением этикета

Сообщается, что Бублик одержал победу со счетом 6:4, 6:3, однако не подошел к сетке для традиционного рукопожатия. Казахстанский теннисист сказал, что поступил так из-за того, что Попырин во время матча не извинился после двух случаев попадания мяча в сетку.