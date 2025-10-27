Бублик объяснил отказ от рукопожатия с Попыриным нарушением этикета

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что отказался от рукопожатия после матча первого круга с австралийцем Алексеем Попыриным на «Мастерсе» в Париже из-за нарушения соперником теннисного этикета, пишет «Чемпионат».
Сообщается, что Бублик одержал победу со счетом 6:4, 6:3, однако не подошел к сетке для традиционного рукопожатия. Казахстанский теннисист сказал, что поступил так из-за того, что Попырин во время матча не извинился после двух случаев попадания мяча в сетку.
«Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл Есть кодекс. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой?» — возмутился Бублик.
По его мнению, «любой адекватный человек» на его месте поступил так же.
Отмечается, что из-за победы Бублик получил возможность продолжить борьбу за выход в раунд плей-офф турнира.
