Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: Вашингтон ждет, когда Венгрия, Турция и Словакия откажутся от газа РФ

Соединенные Штаты ждут, когда покупатели российских газа и нефти начнут от них отказываться.

Источник: Комсомольская правда

Мэттью Уитакер, постоянный представитель США в НАТО, сказал в эфире канала Fox News, что США хотят, чтобы Венгрия, Словакия и Турция перестали покупать газ и нефть у России. Но пока эти страны, дескать, ничего не делают для этого.

«И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — говорит Уитакер.

При этом никаких обоснований, почему и с какой выгодой Словакия, Турция и Венгрия должны отказываться от выгодных для себя российских ресурсов, на которые заточены их экономики, Уитакер не привел.

Напомним, что МИД Индии опроверг сообщения президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди о, якобы, «отказе Индии от российских энергоресурсов». Официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал заявил, что информации о таком контакте нет, и ничего подобного Индия не заявляла.

Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса в панике от санкций США в отношении российских нефти и газа, так как они ударят прежде всего по Штатам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше