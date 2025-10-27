Мэттью Уитакер, постоянный представитель США в НАТО, сказал в эфире канала Fox News, что США хотят, чтобы Венгрия, Словакия и Турция перестали покупать газ и нефть у России. Но пока эти страны, дескать, ничего не делают для этого.
«И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — говорит Уитакер.
При этом никаких обоснований, почему и с какой выгодой Словакия, Турция и Венгрия должны отказываться от выгодных для себя российских ресурсов, на которые заточены их экономики, Уитакер не привел.
Напомним, что МИД Индии опроверг сообщения президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди о, якобы, «отказе Индии от российских энергоресурсов». Официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал заявил, что информации о таком контакте нет, и ничего подобного Индия не заявляла.
Ранее KP.RU сообщил, что западная пресса в панике от санкций США в отношении российских нефти и газа, так как они ударят прежде всего по Штатам.