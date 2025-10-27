Ричмонд
«Семень» и «блохороши»: радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир с загадочными посланиями

Радиостанция «Судного дня» передала два новых сообщения после затишья.

Источник: Комсомольская правда

Загадочная радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или радиостанция «Судного дня», передала в эфир два новых сообщения в понедельник, 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

Отмечается, что первое сообщение было передано в 12:54 по московскому времени — в эфире вместе с комбинацией из цифр и букв прозвучало слово «семень». Позднее, в 14:20, «Жужжалка» вновь проявила активность, озвучив таинственное послание «блохороши».

При этом, согласно публикуемым сообщениям «УВБ-76 логи», радиостанция активизировалась спустя четырехдневного затишья — до этого последние сообщения в эфире звучали в прошлый четверг, 23 октября. Произошло это после испытания российской дальнобойной ракеты «Буревестник».

Ранее KP.RU сообщал, что УВБ-76 вышла в эфир на фоне отмены президентом США Дональдом Трампом встречи в Венгрии с главой России Владимиром Путиным.

