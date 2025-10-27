В Госдуму внесли законопроект об однократном праве военных на получение жилья

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в специальной военной операции. До принятия закона такие статусы присваивались добровольцам СВО, но не распространялись на граждан, принимавших участие в составе штурмовых подразделений с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Новые правила распространяются на бойцов, заключивших соглашения с Министерством обороны РФ в указанный период. Ежемесячная денежная выплата будет назначаться автоматически.