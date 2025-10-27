В Британии потребовали запретить бекон и ветчину из-за риска развития рака

«Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — утверждает профессор.
Учёный пояснил, что основную опасность представляют нитритные соединения, которые применяются в процессе обработки мяса для сохранения его товарного вида и характерного розового оттенка. По его словам, данные вещества способствуют формированию нитрозаминов, относящихся к категории канцерогенных соединений. Эллиот сослался на научные исследования 2015 года, которые продемонстрировали, что ежедневное потребление даже 50 граммов переработанных мясных изделий увеличивает риск возникновения колоректального рака на 18%.
Ранее почти 3000 жителей Великобритании подали в суд на Johnson & Johnson, утверждая, что использование детской присыпки Baby Powder привело к развитию рака яичников или мезотелиомы из-за примесей асбеста в тальке. Истцы заявляют, что опасная детская присыпка провоцировала развитие онкологических заболеваний, хотя с 2023 года компания заменила тальк на кукурузный крахмал.
