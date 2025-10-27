Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже казахстанский теннисист Александр Бублик, одержав победу над австралийцем Алексом Попырином со счетом 6:4, 6:3, отказался от традиционного рукопожатия с соперником по окончании встречи.

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже казахстанский теннисист Александр Бублик, одержав победу над австралийцем Алексеем Попырином со счетом 6:4, 6:3, отказался от традиционного рукопожатия с соперником по окончании встречи.

Инцидент, вероятно, был связан с эпизодом во втором сете. При счете 2:0 в пользу Бублика Попырин сумел сделать обратный брейк. В ходе решающего розыгрыша после ударов австралийца мяч дважды коснулся троса, что обычно считается случайностью, однако Попырин не принес извинений, как это принято в теннисном этикете.

После последнего гейма Бублик сразу направился к судье на вышке, проигнорировав рукопожатие с соперником.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.