Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже казахстанский теннисист Александр Бублик, одержав победу над австралийцем Алексеем Попырином со счетом 6:4, 6:3, отказался от традиционного рукопожатия с соперником по окончании встречи.
Инцидент, вероятно, был связан с эпизодом во втором сете. При счете 2:0 в пользу Бублика Попырин сумел сделать обратный брейк. В ходе решающего розыгрыша после ударов австралийца мяч дважды коснулся троса, что обычно считается случайностью, однако Попырин не принес извинений, как это принято в теннисном этикете.
После последнего гейма Бублик сразу направился к судье на вышке, проигнорировав рукопожатие с соперником.
