Бублик не пожал руку Попырину после матча на турнире в Париже

Инцидент, вероятно, был связан с эпизодом во втором сете. При счете 2:0 в пользу Бублика Попырин сумел сделать обратный брейк. В ходе решающего розыгрыша после ударов австралийца мяч дважды коснулся троса, что обычно считается случайностью, однако Попырин не принес извинений, как это принято в теннисном этикете.