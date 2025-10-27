В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных

«Законопроектом предлагается уточнить положения, касающиеся порядка обеспечения военнослужащих жилым помещением либо денежными средствами на приобретение или строительство жилого помещения, за исключением военнослужащих, в том числе которые ранее были обеспечены в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на их приобретение и не реализовали свое право на жилищное обеспечение в качестве самостоятельного субъекта правоотношений», — сообщается в пояснительной записке к проекту.