Шаляпин похвастался приобретением китайского автомобиля за 9 миллионов рублей

«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро… Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. Я ездить не очень люблю за рулём, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать», — сказал он.