Учителя в Эстонии сами пишут пособия для русскоязычных учеников

В Эстонии педагоги сталкиваются с серьезными трудностями в связи с переходом русскоязычных школ на государственный язык обучения. Как сообщает телерадиокомпания ERR, учителя вынуждены самостоятельно разрабатывать учебные материалы, адаптированные для русскоязычных учащихся, из-за отсутствия достаточного количества подходящих образовательных ресурсов.
Напомним, что в декабре 2022 года парламент Эстонии принял законодательные поправки, предусматривающие поэтапный переход русских школ на эстонский язык обучения. В текущем 2024/2025 учебном году реформа затронула детские сады и учащихся 1−4 классов основной школы.
Особенные сложности, согласно сообщению, наблюдаются в четвертых и пятых классах. Министерство образования Эстонии признает проблему нехватки вспомогательных материалов и заявляет о принятии мер по улучшению ситуации, однако на практике учителям приходится компенсировать этот дефицит собственными силами.
