В Финляндии начали закрывать АЗС «Лукойла» на фоне санкций

В Финляндии автозаправочные станции сети Teboil, принадлежащей российской компании «Лукойл», начали массово закрываться. В ряде населенных пунктов уже названы конкретные даты прекращения работы. Об этом пишут местные СМИ.

