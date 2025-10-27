Экс-супругу боксера Дмитрия Бивола объявили в розыск в Киргизии

Бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, Екатерина, объявлена в розыск в Киргизии. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной вражды.
По версии следствия, основанием для возбуждения дела стали видеоматериалы, опубликованные 21 октября в соцсети, в которых Бивол позволила себе оскорбительные высказывания в адрес киргизов и других национальностей. Ее заочно обвинили и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до семи лет лишения свободы.
Суд Бишкека заочно арестовал Бивол. Отмечается, что ее публичность усиливает общественную опасность ее действий. Если она появится на территории страны, она будет помещена в СИЗО № 21 Бишкека.
После публикации своей «сторис» девушка сообщила, что ей угрожают убийством и травят в социальных сетях. Она заявила о намерении обратиться в полицию с жалобами на тех, кто присылает ей гневные сообщения, угрозы расправой и странные посылки, передает Telegram-канал Mash на спорте.
Ранее МИД Узбекистана направил России ноту протеста после видео, где таксиста назвали «рабом русских». Ташкент требует найти и наказать обидчика. До этого власти Узбекистана выражали протест из-за рейда ОМОН на мигрантов. Что грозит россиянину, оскорбившему узбекского мигранта, и могут ли отношения двух стран обостриться после этих скандалов, выясняла «Вечерняя Москва».