Экс-супругу боксера Дмитрия Бивола объявили в розыск в Киргизии

По версии следствия, основанием для возбуждения дела стали видеоматериалы, опубликованные 21 октября в соцсети, в которых Бивол позволила себе оскорбительные высказывания в адрес киргизов и других национальностей. Ее заочно обвинили и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до семи лет лишения свободы.