В подмосковной Истре продают «избу Бабы-яги» за 125 миллионов рублей

Как заявлено в описании объекта, все декоративные элементы и отделочные работы выполнялись вручную. Кровля изготовлена из прочной лиственницы, что гарантирует её долговечность на протяжении столетия. В числе преимуществ дома отмечается наличие традиционной русской печи с лежанкой, камина и банной топки. Также в распоряжении будущего владельца будет бассейн с системой подогрева, искусственный пруд с беседкой и специальные игровые домики для детей.