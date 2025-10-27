Ричмонд
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация опровергла появившиеся в интернете сообщения о закрытии аэропорта Жуковский. В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в ряде Telegram-каналов информация не соответствует действительности.

По данным федерального агентства, аэропорт Жуковский, также известный как Раменское, продолжает работать в штатном режиме и осуществляет как прием, так и отправку воздушных судов.

Росавиация также отметила, что все аэропорты Московского авиаузла функционируют без ограничений, а рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на выпуск и приём самолётов были установлены в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Калуги.