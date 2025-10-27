Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Росавиация опровергла появившиеся в интернете сообщения о закрытии аэропорта Жуковский. В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в ряде Telegram-каналов информация не соответствует действительности.
По данным федерального агентства, аэропорт Жуковский, также известный как Раменское, продолжает работать в штатном режиме и осуществляет как прием, так и отправку воздушных судов.
Росавиация также отметила, что все аэропорты Московского авиаузла функционируют без ограничений, а рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на выпуск и приём самолётов были установлены в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Калуги.