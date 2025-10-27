Курганской области спишут гигантский долг по бюджетным кредитам. Она вошла в число 14 субъектов, по отношению к которым будут приняты такие меры для улучшения их финансового положения. Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
