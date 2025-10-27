Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стамбуле произошло землетрясение, толчки ощущались почти 30 секунд

В Турции зафиксировали второе за 48 часов сейсмическое событие.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение произошло в Турции в понедельник 27 октября. Это второе за последние двое суток сейсмическое событие, пишет РИА Новости.

Сообщается, что толчки ощущались в западной части Стамбула. Они начались в 22.50 и ощущались не менее 30 секунд. При этом очевидцы сообщали о раскачивающихся люстрах и трясущихся стёклах в жилых домах.

Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье, 26 октября, на западе Турции.

В то же время землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Приморье недалеко от границы с Китаем. Тем не менее оно прошло незамеченным для жителей региона, так как очаг сейсмического события залегал на глубине около 500 километров.

Напомним, в июне в Турции произошли подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Средиземном море на глубине 67,91 км, примерно в 10 км от курортного города Мармарис. Была объявлена угроза цунами. Сообщалось, что пострадало более 60 человек и погибла девочка-подросток.