В Стамбуле произошло землетрясение, толчки ощущались почти 30 секунд

Землетрясение произошло в Турции в понедельник 27 октября. Это второе за последние двое суток сейсмическое событие, пишет РИА Новости.
Сообщается, что толчки ощущались в западной части Стамбула. Они начались в 22.50 и ощущались не менее 30 секунд. При этом очевидцы сообщали о раскачивающихся люстрах и трясущихся стёклах в жилых домах.
Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло в воскресенье, 26 октября, на западе Турции.
В то же время землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Приморье недалеко от границы с Китаем. Тем не менее оно прошло незамеченным для жителей региона, так как очаг сейсмического события залегал на глубине около 500 километров.
Напомним, в июне в Турции произошли подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Средиземном море на глубине 67,91 км, примерно в 10 км от курортного города Мармарис. Была объявлена угроза цунами. Сообщалось, что пострадало более 60 человек и погибла девочка-подросток.